Berlin (AFP) Im Zuge der deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen in Berlin haben mehrere deutsche Konzerne im Beisein von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Chinas Ministerpräsident Li Keqiang Vereinbarungen mit chinesischen Unternehmen unterzeichnet. Der Chemiekonzern BASF teilte am Montag mit, er prüfe die Errichtung eines integrierten Verbundstandorts in der südchinesischen Provinz Guangdong. Der Autobauer BMW kündigte an, seine Präsenz in China auszubauen.

