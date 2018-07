Paris (AFP) Nach der Kritik von US-Präsident Donald Trump an Deutschland und anderen Nato-Partnern fürchtet Frankreich Konflikte bei dem bevorstehenden Gipfeltreffen. "Wir hoffen, dass dieser Gipfel die Einheit der Alliierten zeigt und dass alle Partner die Anstrengungen unternehmen, zu denen sie sich verpflichtet haben", sagte ein Berater von Präsident Emmanuel Macron am Montag in Paris. "Wir fürchten aber, dass dies nicht erreicht wird."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.