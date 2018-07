Berlin (AFP) Grünen-Chefin Annalena Baerbock hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) im Zusammenhang mit seinem umstrittenen Brexit-Brief rechtspopulistische Methoden vorgeworfen. "Die Äußerungen von Horst Seehofer in Sachen Brexit verdeutlichen seinen rechtspopulistischen Kurs der Spaltung. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa", sagte Baerbock am Montag der Nachrichtenagentur AFP.

