London (AFP) Der britische Prinz Louis ist am Montag in Abwesenheit seiner Urgroßmutter, Königin Elizabeth II., getauft worden. Die Queen werde nicht beim Gottesdienst in der königlichen Kapelle des St. James-Palastes in London anwesend sein, hatte der Kensington-Palastes zuvor mitgeteilt. Die Entscheidung war offenbar im Einvernehmen mit Louis' Eltern Kate und Prinz William im Vorfeld getroffen worden und hatte keine gesundheitlichen Gründe.

