Rangun (AFP) Nach monatelangen Voranhörungen hat ein Gericht in Myanmar die Eröffnung eines Prozesses gegen zwei inhaftierte Reuters-Journalisten verkündet. Die Reporter Wa Lone und Kyaw Soe Oo werden auf der Grundlage eines noch aus der Kolonialzeit stammenden Gesetzes zu Staatsgeheimnissen angeklagt, wie Richter Ye Lwin am Montag erklärte. Die Ermittlungen hätten ausreichend belegt, dass die beiden Informationen von Staatsbediensteten gesammelt hätten. Die Verhandlung solle am 16. Juli beginnen. Bei einer Verurteilung drohen den Reportern bis zu 14 Jahre Haft.

