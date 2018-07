Peking (AFP) Chinas Präsident Xi Jinping hat auf einem Gipfeltreffen mit Vertretern arabischer Staaten in Peking Kredite in Höhe von 20 Milliarden Dollar (17 Milliarden Euro) zugesagt. Das Geld solle in "Projekte fließen, die Arbeitsplätze schaffen und positive soziale Folgen" in Ländern mit einem Bedarf an "Wiederaufbau" haben, sagte Xi am Dienstag. Nähere Angaben machte er nicht.

