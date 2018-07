Wiesbaden (AFP) Die Zahl der Stadtbewohner wird weltweit bis zum Jahr 2030 um rund eine Milliarde auf 5,2 Milliarden steigen. Mitte dieses Jahres leben 4,2 der insgesamt 7,6 Milliarden Menschen weltweit in Städten, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag unter Berufung auf Zahlen der Vereinten Nationen mitteilte. 2030 werden demnach 60 Prozent der Weltbevölkerung in Städten leben - derzeit sind es 55 Prozent.

