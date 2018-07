Berlin (AFP) Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat die Rockergruppe Osmanen Germania BC verboten. Der Gruppe und all ihren Teilorganisationen seien alle Tätigkeiten untersagt worden, teilte das Bundesinnenministerium am Dienstag in Berlin mit. Von dem Verein geht demnach eine schwerwiegende Gefährdung für individuelle Rechtsgüter und die Allgemeinheit aus.

