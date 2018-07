Berlin (AFP) Die Hilfeleistungen des Bundes an Opfer rechter Gewalt sind so hoch wie seit sechs Jahren nicht mehr. Im ersten Halbjahr 2018 bekamen Betroffene 451.750 Euro gezahlt, wie "Zeit Online" am Dienstag unter Berufung auf Zahlen des Bundesjustizministeriums berichtete. Das ist bereits mehr als im gesamten Jahr 2017.

