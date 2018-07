Abidjan (AFP) Beim Absturz eines französischen Militärhubschraubers in der westafrikanischen Elfenbeinküste ist am Dienstag ein Soldat ums Leben gekommen. Ein weiterer französischer Soldat sei schwer verletzt worden, hieß es aus französischen Militärkreisen. Demnach stürzte der Hubschrauber vom Typ Gazelle am späten Nachmittag in einem Dorf in der Nähe der Wirtschaftsmetropole Abidjan ab. Die Ursache des Unglücks war zunächst unklar.

