Toulouse (AFP) Ein französischer Höhlentaucher ist bei einer Rettungsaktion für einen vermissten Belgier ums Leben gekommen. Der Tauchunfall ereignete sich in Font Estramar in den östlichen Pyrenäen, wie der französische Höhlen-Rettungsverband SSF mitteilte. Das weit verzweigte Höhlensystem nahe des Ortes Salses-le-Château ist das tiefste von Menschen betauchte in Europa.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.