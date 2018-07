Mae Sai (dpa) - Bei ihrem voraussichtlich letzten Rettungs-Auftrag sollen Spezialtaucher heute laut dem Gouverneur den Rest der eingeschlossenen Gruppe aus der thailändischen Höhle befreien. Seit dem Morgen läuft die Mission, fünf Personen sind noch eingeschlossen. Bislang konnten die Helfer acht Spieler der jungen Fußballmannschaft ans Tageslicht bringen. In der betroffenen Region in Nord-Thailand hat es wieder heftige Regenfälle gegeben. Der Einsatz ist also auch ein Kampf gegen die Zeit. Denn: durch den Regen könnte der Pegel so schnell steigen, dass die Aktion abgebrochen werden muss.

