Los Angeles (dpa) - Basketball-Superstar LeBron James hat seinen bereits angekündigten Wechsel zu den Los Angeles Lakers offiziell gemacht. Wie die Lakers verkündeten, unterschrieb der 33-jährige James einen Vertrag beim Traditionsteam aus Südkalifornien.

Vertragsinhalte wurden dabei nicht genauer erläutert. Das Managementteam des 14-fachen NBA-Allstars, Klutch Sports Group, verkündete jedoch bereits am 1. Juli, dass es sich um einen mit 154 Millionen Dollar dotierten Vierjahresvertrag handelt.

"Heute ist ein großer Tag für uns und unsere Fans auf der ganzen Welt", sagte Lakers-Legende und Team-Präsident Earvin "Magic" Johnson in einer Mitteilung. "LeBron ist etwas ganz Besonderes, er ist der beste Spieler der Welt". Das Team aus der Western Conference twitterte zudem ein Bild des Superstars im Lakers-Trikot mit Nummer 23 und dazu die Worte: "Der König ist da".

James spielte in den vergangenen vier Jahren für die Cleveland Cavaliers in der nordamerikanischen Profi-Liga NBA. Mit dem Team aus der Eastern Conference erreichte er viermal in Folge das NBA-Finale und gewann die Meisterschaft im Jahr 2016. In der abgelaufenen Saison kam der dreimalige NBA-Champion in 82 regulären Saisonspielen auf durchschnittlich 27,5 Punkte, 8,6 Rebounds und 9,1 Assists pro Partie.

Los Angeles Lakers Mitteilung

Los Angeles Lakers Twitter

Klutch Sports Group Twitter