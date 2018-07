Metz (AFP) Französische Behörden haben einen Zuhälterring zerschlagen, der über Jahre bulgarische Frauen im Osten Frankreichs zur Prostitution gezwungen hat. Zehn Zuhälter seien in Bulgarien, Deutschland und Frankreich festgenommen worden, hieß es am Mittwoch aus Justizkreisen. Sie sollen nun in Frankreich einem Richter vorgeführt werden.

