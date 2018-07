Wiesbaden (AFP) Heiratswillige sind mit den Behördenleistungen rund um die Eheschließung überdurchschnittlich zufrieden. Auf einer Skala von minus 2 (sehr unzufrieden) bis plus 2 (sehr zufrieden) liegt die durchschnittliche Zufriedenheit der Ehepartner bei ihren entsprechenden Behördenkontakten bei 1,33, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Die Zahlen sind das Ergebnis einer Lebenslagenbefragung der Statistikbehörde zu behördlichen Dienstleistungen von 2017.

