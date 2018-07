Bonn (AFP) Viele große Familienunternehmen in Deutschland kooperieren mit Start-ups. In einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage des Instituts für Mittelstandsforschung Bonn gab knapp die Hälfte der Konzerne an, mit mindestens einem jungen Unternehmen zusammenzuarbeiten. Hauptgründe sind demnach der Zugang zu neuen Technologien, die Digitalisierung und die Entwicklung neuer Produkte. Als größtes Problem nannte die Hälfte der Unternehmen mit Kooperationserfahrung eine unterschiedliche Unternehmenskultur.

