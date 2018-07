München (AFP) Der Vorsitzende Richter im Münchner NSU-Prozess, Manfred Götzl, hat die Verurteilung von Beate Zschäpe als Mittäterin mit ihren zentralen Beiträgen zu der Mordserie des rechtsextremen NSU begründet. Eine Mittäterschaft erfordere nicht zwingend eine Anwesenheit am Tatort, sagte Götzl am Mittwoch in seiner Urteilsbegründung. Er verwies unter anderem darauf, dass sie die Bekennervideos verschickt habe.

