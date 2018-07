Berlin (AFP) Nach dem Urteil im NSU-Prozess hat Bundesaußenminister Heiko Maas an die Opfer der Mordserie erinnert. "Was die Täter angerichtet haben, ist durch nichts wiedergutzumachen", erklärte Maas am Mittwoch auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter. "Die Opfer bleiben unvergessen", schrieb er unter dem Schlagwort #keinSchlusstrich.

