Brüssel (AFP) Der französische Staatschef Emmanuel Macron wird einen Tag vor US-Präsident Donald Trump den russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen. Macron werde am Sonntag am Rande des Endspiels der Fußball-Weltmeisterschaft in Moskau Gespräche mit Putin führen, erklärte der Elysée-Palast am Mittwoch. Frankreich steht im Finale der Fußball-WM und wird gegen England oder Kroatien antreten. Unklar war zunächst, ob das Treffen der beiden Präsidenten im Fußballstadion oder im Kreml stattfindet.

