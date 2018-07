Darmstadt (AFP) Nachträgliche Meldungen eines anderen Geburtsdatums verpflichten die Deutsche Rentenversicherung nicht zur Korrektur der ursprünglich an einen Versicherten vergebenen Versicherungsnummer. Das entschied das hessische Landessozialgericht in Darmstadt nach eigenen Angaben vom Mittwoch (Az. L 2 R 163/16). Maßgeblich für die Nummernvergabe und die an das Datum geknüpften Rechte und Pflichten sei die Erstangabe des Versicherten gegenüber Sozialleistungsträger oder Arbeitgeber.

