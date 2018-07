Offenbach (AFP) Polizei und Staatsanwaltschaft in Hessen ermitteln gegen zwei junge Männer, die einen Rabbiner beleidigt haben sollen. Die 20-Jährigen stünden im Verdacht, dem jüdischen Geistlichen am vergangenen Freitag auf einer Straße in Offenbach "beleidigende Worte" zugerufen zu haben, teilten die Ermittler am Mittwoch mit.

