Meaux (AFP) Nach einer brutalen Attacke auf Polizisten sind zwei Männer in Frankreich zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Einer der Brüder muss für viereinhalb Jahre ins Gefängnis, der zweite für dreieinhalb Jahre, wie das Strafgericht in Meaux nordöstlich von Paris am Mittwoch entschied. Der Angriff auf das Polizistenpaar vor den Augen seiner dreijährigen Tochter hatte für Empörung gesorgt. Präsident Emmanuel Macron verurteilte die "Schandtat und Feigheit" der Täter.

