Dschalalabad (AFP) In Afghanistan haben Aufständische am Mittwoch ein Regierungsgebäude in der Stadt Dschalalabad angegriffen. Bei dem Angriff auf das Gebäude des Bildungsministeriums in der Hauptstadt der östlichen Unruheprovinz Nangarhar seien mindestens zwei Menschen getötet und neun weitere verletzt worden, sagte ein Sprecher des Provinzgouverneurs der Nachrichtenagentur AFP. Mehrere Angestellte saßen demnach in dem Gebäude fest.

