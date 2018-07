San Francisco (AFP) Ein ehemaliger Apple-Mitarbeiter, der an der Entwicklung selbstfahrender Autos beteiligt war, ist wegen Diebstahls von Betriebsgeheimnissen angezeigt worden. Dem Mann drohen bis zu zehn Jahre Gefängnis und eine Strafe von bis zu 250.000 Dollar (213.000 Euro), wie aus der am Montag veröffentlichten Strafanzeige hervorgeht. Er war kurz vor dem Abflug nach China auf dem Flughafen von San José in Kalifornien festgenommen worden.

