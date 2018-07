Berlin (AFP) Mit ihrem Gehstock hat eine 103-Jährige in Berlin Trickdiebe in die Flucht geschlagen. Zwei Unbekannte hatten am Donnerstagnachmittag an der Wohnungstür der Seniorin geklingelt, wie die Polizei mitteilte. Als die alte Dame öffnete, hätten zwei Frauen sie in die Wohnung gedrängt.

