Stuttgart (AFP) Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat einen ehemaligen Auszubildenden einer Kindertagesstätte wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern angeklagt. Er soll zunächst als Praktikant und danach als Azubi in einer Kita in Schwieberdingen zwischen März 2016 und März diesen Jahres sieben Kinder missbraucht haben, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Zudem soll er von fünf Kindern kinderpornografische Fotos gemacht haben.

