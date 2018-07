Baden-Baden (AFP) Die Wirtschaftsministerin von Baden-Württemberg, Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU), hat die Bundesbürger anlässlich des Mobilfunkgipfels in Berlin dazu aufgerufen, Funkmasten in ihrem Umfeld besser zu akzeptieren: "Da möchte ich heute für mehr Verständnis werben. Ohne die Sendemasten können wir die Mobilfunkabdeckung nicht erreichen", sagte Hoffmeister-Kraut am Donnerstag im SWR. Neue Funkmasten hatten in der Vergangenheit zu Protesten von Bürgern geführt, die das Landschaftsbild gestört sahen oder eine höhere Strahlungsbelastung befürchteten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.