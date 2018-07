Berlin (AFP) Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will am Freitag seinen Rentenpakt für Deutschland vorstellen. Dies kündigte sein Ministerium am Donnerstag in Berlin an. Die große Koalition hatte sich auf Verbesserungen bei der Mütter- sowie der Erwerbsminderungsrente verständigt. Geplant ist zudem eine "doppelte Haltelinie". Demnach soll das derzeitige Rentenniveau von 48 Prozent bis 2025 gehalten werden und der Beitragssatz nicht über 20 Prozent steigen.

