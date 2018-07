Dubai (AFP) Amnesty International hat schwere Vorwürfe gegen die Vereinigten Arabischen Emirate wegen ihrer Rolle im Jemen-Konflikt erhoben: Bei "ungeheuerlichen" Menschenrechtsverstößen in inoffiziellen Haftanstalten der Emirate im Jemen könne es sich um Kriegsverbrechen handeln, erklärte die Menschenrechtsorganisation am Donnerstag. Häftlinge seien verschleppt und in den Gefängnissen gefoltert worden. Diese Menschenrechtsverstöße müssten als Kriegsverbrechen geahndet werden, sagte die Leiterin des Krisenreaktionsteams von Amnesty, Tirana Hassan.

