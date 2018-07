Peking (AFP) Eine Explosion in einer Chemiefabrik im Südwesten Chinas hat nach Behördenangaben 19 Menschen getötet und zwölf weitere verletzt. Die Detonation habe sich am Donnerstagabend (Ortszeit) im Industriepark der Stadt Yibin in der Provinz Sichuan ereignet, teilte die örtliche Behörde für Arbeitssicherheit auf ihrer Website mit. Die Verletzten befänden sich in stabilem Zustand, das Feuer in der Fabrik sei gelöscht, erklärten Mitglieder der Regionalverwaltung.

