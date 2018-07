Berlin (AFP) Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) rechnet in diesem Jahr mit 450.000 zusätzlichen Stellen im Mittelstand. Die Binnenkonjunktur erweise sich als Stütze der mittelständischen Betriebe, teilte der DIHK am Freitag mit: Die gute Beschäftigungssituation in Deutschland steigere die Kaufkraft der Verbraucher und lasse etwa Einzelhändler und Gastronomen gute Geschäfte erwarten. Auch IT-Dienstleister seien zuversichtlich. Die Geschäftserwartungen der mittelständischen Bauunternehmen erreichen demnach sogar neue Rekordwerte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.