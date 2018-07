Passau (AFP) Meldungen über zahlreiche Kranke auf einem Flusskreuzfahrtschiff haben im bayerischen Passau einen Großeinsatz des Rettungsdienstes ausgelöst. Nach Angaben der Polizei war zunächst von 100 bis 140 Betroffenen mit Magen-Darm-Beschwerden berichtet worden, weshalb entsprechend viele Helfer zum Anleger an der Donau fuhren. Am Ende kamen vier Passagiere zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

