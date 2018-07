Düsseldorf (AFP) Die Bundesregierung will in allen großen Städten Anlaufstellen zur Meldung antisemitischer Vorfälle schaffen, die unterhalb der Strafbarkeitsgrenze liegen. "Es darf in der Gesellschaft keine Gleichgültigkeit gegenüber antisemitischen Übergriffen herrschen", sagte der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, der "Rheinischen Post" (Freitagsausgabe). "Deshalb müssen wir auch Vorfälle unterhalb der Strafbarkeitsgrenze thematisieren und dagegen vorgehen."

