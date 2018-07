Aylesbury (AFP) Die USA und Großbritannien streben nach den Worten der britischen Premierministerin Theresa May ein groß angelegtes Freihandelsabkommen an. "Wir sind heute übereingekommen, dass wir ein ambitioniertes Freihandelsabkommen zwischen Großbritannien und den USA anstreben, wenn Großbritannien die Europäische Union verlässt", sagte May am Freitag nach ihrem Treffen mit US-Präsident Donald Trump auf ihrem Landsitz Chequers.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.