Erfurt (AFP) In Thüringen ist ein sechsjähriges Kind in einer Gartenanlage angeschossen worden. Das Kind wurde am Samstagabend durch den Schuss in der Anlage in Großsaara im Landkreis Greiz schwer verletzt, wie die Landespolizeidirektion mitteilte. In der Nähe fand demnach eine Jagd statt.

