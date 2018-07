Helsinki (AFP) Am Abend vor seinem Gipfeltreffen mit Russlands Staatschef Wladimir Putin ist US-Präsident Donald Trump in Helsinki eingetroffen. Die Präsidentenmaschine Air Force One landete am Sonntagabend auf dem internationalen Flughafen der finnischen Hauptstadt, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Trump war in Schottland gestartet, wo er nach politischen Gesprächen in London am Freitag das Wochenende in seiner Luxus-Golfanlage in Turnberry verbracht hatte.

