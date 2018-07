Rangun (AFP) Bei einem Erdrutsch in einer stillgelegten Jade-Mine in Myanmar sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. In der alten Mine im Norden des Landes seien am Wochenende mehr als 45 weitere Menschen verletzt worden, erklärte das Informationsministerium. Die Todesopfer seien "auf der Suche nach Jade" gewesen.

