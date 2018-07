Berlin (AFP) Die Gewerkschaft Verdi ruft während der Rabattaktion des Onlinehändlers Amazon, dem sogenannten Prime Day, die Mitarbeiter zum Streik auf. "Während der Onlineriese sich bereichert, wird an der Gesundheit der Beschäftigten gespart", kritisierte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger den Versandhändler am Montag. Die Beschäftigten in den Logistikzentren würden seit Jahren unter langen Schichten sowie monotoner und schwerer körperliche Arbeit leiden.

