Tunis (AFP) Der aus Deutschland abgeschobene mutmaßliche Islamist Sami A. hat der deutschen Polizei vorgeworfen, ihn schlecht behandelt und gedemütigt zu haben. Sein Mandant sei "Opfer einer schlechten Behandlung durch die deutsche Polizei bei seiner Abschiebung nach Tunis" geworden, sagte A.s Anwalt Seif Eddine Makhlouf am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Die deutschen Beamten hätten sich "mit Absicht" so verhalten, "um ihn zu demütigen, indem sie ihn aufforderten, sich zu entkleiden".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.