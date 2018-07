Farnborough (AFP) Die britische Premierministerin Theresa May hat am Montag den Bau eines neuen Kampfflugzeuges für die Streitkräfte ihres Landes bekannt gegeben. Gemeinsam mit der italienischen Firma Leonardo, den britischen Unternehmen BAE und Rolls-Royce sowie dem europäischen Konzern MBDA werde die Regierung das Projekt "Tempest" vorantreiben, sagte May.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.