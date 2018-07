Helsinki (AFP) Bei seinem Gipfeltreffen mit Kreml-Chef Wladimir Putin in Helsinki hat US-Präsident Donald Trump nach eigener Aussage viel Zeit darauf verwendet, die mutmaßliche russische Einmischung in die US-Präsidentschaftswahl 2016 zu thematisieren. "Ich hatte das Gefühl, dass diese Botschaft am besten persönlich überbracht wird", sagte Trump am Montag bei seiner Abschluss-Pressekonferenz mit Putin. Das Gespräch über die Angelegenheit habe "eine Menge Zeit" eingenommen.

