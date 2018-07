Paris (AFP) Nach dem WM-Sieg der französischen Fußballmannschaft sind die US-Musiker Jay-Z und Beyoncé in Paris im blauen Trikot der Nationalelf aufgetreten. Jay-Z betrat die Bühne am Sonntagabend zunächst in einer dunkelblauen Jacke, derer er sich mit den Worten "Macht Euch gefasst!" entledigte, um sich dann im blauen Trikot zu präsentieren, wie eine Journalistin der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Auf dem Shirt prangten bereits zwei Sterne als Nachweis für den zweiten Weltmeistertitel.

