Tiflis (AFP) Bei einer Explosion in einer Kohlemine sind in Georgien am Montag vier Bergleute ums Leben gekommen. Sechs weitere Menschen wurden nach Angaben der Behörden verletzt, als sich in der Mindeli-Mine in der Stadt Tkibuli am frühen Morgen eine Methangasexplosion ereignete.

