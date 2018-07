New York (dpa) - Zum Start der neuen Börsenwoche sind die Aktienkurse an der Wall Street kaum von der Stelle gekommen. Der Dow Jones rettete am Ende ein kleines Plus von 0,18 Prozent auf 25 064 Punkte ins Ziel. Der Euro wurde zuletzt bei 1,1714 Dollar gehandelt.

