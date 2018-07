Istanbul (AFP) Nach dem Ende des seit zwei Jahren andauernden Ausnahmezustands in der Türkei will die Regierungspartei von Präsident Recep Tayyip Erdogan die Befugnisse der Strafverfolgungsbehörden erheblich ausweiten. Die AKP habe am Montag einen entsprechenden Gesetzesvorschlag ins Parlament eingebracht, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.

