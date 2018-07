New York (AFP) Der Prozessauftakt des berüchtigten mexikanischen Drogenbosses Joaquín "El Chapo" Guzmán ist erneut verschoben worden. Auf Anordnung des US-Richters Brian Cogan soll die Auswahl der Geschworenen erst am 5. November beginnen. Damit gab Cogan am Montag einer Forderung von Guzmáns Anwalt statt und gewährte einen zweimonatigen Aufschub.

