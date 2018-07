Masar-i-Scharif (AFP) Bei einem Angriff auf eine Beerdigung in Afghanistan durch mutmaßliche Anhänger der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) sind mindestens 15 Kämpfer der radikalislamischen Taliban getötet worden. Weitere fünf Taliban-Mitglieder seien am Dienstag bei dem Angriff mit Waffen und Granaten auf ein Haus in der nördlichen Provinz Sari Pul verletzt worden, sagte der Provinz-Polizeichef Abdul Kajum Bakisoi der Nachrichtenagentur AFP. Unter den Toten sei auch ein Taliban-Befehlshaber gewesen.

