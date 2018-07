Frankfurt/Main (dpa) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind auch in Deckung geblieben. Der Leitindex Dax bewegte sich bei 12.565,70 Punkten kaum vom Fleck, nachdem er am Montag lediglich ein moderates Plus geschafft hatte.

Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es wenige Minuten nach der Eröffnung um 0,30 Prozent auf 26.561,09 Punkte nach oben. Der Technologiewerte-Index TecDax hingegen gab um 0,42 Prozent auf 2830,02 Zähler nach. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone lag ebenfalls leicht im Minus.