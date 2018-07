Düsseldorf (AFP) Die umstrittene Abschiebung des mutmaßlichen Islamisten Sami A. nach Tunesien ist am Freitag Thema einer Sondersitzung des Rechtsausschusses im nordrhein-westfälischen Landtag. Dies teilte die Landtagspressestelle am Dienstag in Düsseldorf mit. Die Sitzung in der parlamentarischen Sommerpause hatten die Oppositionsfraktionen von SPD und Grünen beantragt.

