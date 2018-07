München (AFP) Die SPD im bayerischen Landtag zeichnet den Kapitän des Flüchtlings-Hilfsschiffes "Lifeline", Claus-Peter Reisch, mit ihrem Europa-Preis aus. Reisch werde der mit 2500 Euro dotierte Preis am 27. Juli im Landtag übergeben, teilte die Fraktion am Dienstag in München mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.